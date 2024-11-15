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Вольский: Какую бы ни позицию не выражал Хазарадзе, парламент имеет полную правовую основу для собраний и продолжения своей деятельности
15.11.2024 18:37
«Какую бы ни позицию не выражал Хазарадзе, парламент имеет полную правовую основу для собраний и продолжения своей деятельности», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.
Вольский прокомментировал пост в Facebook лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, в котором он обращается к оппозиции с призывом совместно реализовать процедуру аннулирования списков и требования сложения мандатов при участии президента.
«Если следовать логике Гварамия, недовольная оппозиция или меньшинство в любом случае могут сорвать деятельность парламента в любой стране, в любой демократии, в любом государстве, в том числе и в Грузии. Это бесконечность, которую сегодня хотят донести до нас как некое логическое заключение. Законом этого не предусмотрено, парламент имеет право собраться и признать полномочия парламента на продолжение своей деятельности. В этом плане, как бы Хазарадзе ни выражал свою позицию, парламент имеет полную правовую возможность продолжать свою деятельность», — заявил Гия Вольский.
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