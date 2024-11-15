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Мезвришвили: ЦИК, прокуратура, суд пытаются организованно уничтожить доказательства
15.11.2024 18:38
15:16, 15.11.2024
«ЦИК, прокуратура и суд пытаются организованно уничтожить важные доказательства», — заявила член партии «Гахария за Грузию» Натия Мезвришвили.
Как отметила Мезвришвили, прокуратура не заинтересована в объективном расследовании.
«Прокуратура подтвердила то, что мы сказали, что она взяла в заложники самые важные доказательства фальсификации выборов — список прошедших верификацию избирателей и информацию в аппаратах для голосования. ЦИК, прокуратура и суд прилагают организованные усилия по уничтожению важных доказательств. По другому никак не назвать сокрытие доказательств в течение 17 дней, а затем, по указанию ЦИК, их похищение прокуратурой, которая до сих пор не расследовала ни одного серьезного предвыборного преступления. Эти доказательства могут доказать или опровергнуть фальсификацию выборов и в кратчайшие сроки положить конец политическому кризису. Как только мы запросили это 29 октября, прокуратура по указанию ЦИК 30 октября начала фейковое расследование. И как только мы 1 ноября обратились в суд с просьбой о срочной защите доказательств, 1 ноября прокуратура наложила арест на доказательства, имеющиеся в ЦИК. Суд отказался рассматривать иск на том основании, что доказательства забрала прокуратурой», — заявила Мезвришвили.
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