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Участники акции с требованием перевыборов в Грузии призывают граждан присоединиться к протесту
15.11.2024 18:40
Студенты Государственного университета Ильи призывают молодых людей присоединиться к акции с требованием перевыборов в Грузии:
«Мы должны защитить свой голос и донести до «Мечты» то, что мы не принимаем сфальсифицированные выборы, мы говорим «нет» парламентской легитимности, поэтому каждый должен понимать и защищать свой голос, выходите», — сказал один студент в интервью TV Pirveli.
Акцию студентов приветствуют и некоторые лекторы:
«То, что сейчас происходит, важно… Мы, люди с конкретными ценностями, должны продолжать борьбу», — цитирует одного из лекторов сайт телекомпании.
Напомним, что в Тбилиси 15 ноября пройдут две акции граждан не признающих результатов прошедших парламентских выборов в Грузии.
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