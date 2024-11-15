

Участники акции с требованием перевыборов в Грузии призывают граждан присоединиться к протесту

15.11.2024 18:40





Студенты Государственного университета Ильи призывают молодых людей присоединиться к акции с требованием перевыборов в Грузии:



«Мы должны защитить свой голос и донести до «Мечты» то, что мы не принимаем сфальсифицированные выборы, мы говорим «нет» парламентской легитимности, поэтому каждый должен понимать и защищать свой голос, выходите», — сказал один студент в интервью TV Pirveli.



Акцию студентов приветствуют и некоторые лекторы:



«То, что сейчас происходит, важно… Мы, люди с конкретными ценностями, должны продолжать борьбу», — цитирует одного из лекторов сайт телекомпании.



Напомним, что в Тбилиси 15 ноября пройдут две акции граждан не признающих результатов прошедших парламентских выборов в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





