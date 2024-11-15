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С площади Первой Республики началось шествие, организованное организацией «Даитове»


15.11.2024   19:27


С площади Первой Республики началось шествие, организованное организацией "Даитове". В шествии также участвуют члены различных организаций и политических партий. К акции присоединилась и часть студентов ТГУ, у которых баннеры и флаги Грузии и Евросоюза.

По словам организаторов акции, они ведут шествие в сторону ТГУ.

Как говорят участники акции, важно, чтобы протестный заряд в обществе не упал.

«Этот режим становится все тяжелее. Мы видим, что фальсификация выборов – не единственный шаг, который они предприняли. Мы боремся за независимую, европейскую страну, где есть независимые институты и не принимают «российский закон», не преследуют неправительственные организации и людей из-за их взглядов и не бьет спецназ. Факт, что каждый день мы будем слышать многое, что отдалит Грузию от Евросоюза», - заявил один из организаторов акции Илья Глонти.

На месте также мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции.


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