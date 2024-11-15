

Вашадзе: Для объявления этих выборов нелегитимными решающее значение имеет системный, непрерывный протест

15.11.2024 20:57





ля объявления этих выборов нелегитимными решающее значение имеет системный, непрерывный протест, заявил «IPN» перед началом шествия на площади Республики один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, важно, чтобы весь мир увидел, что народ не признает эти выборы легитимными.



«Для объявления этих выборов нелегитимными решающее значение имеет этот протест, системный, непрерывный протест. Иногда меньшие протесты будут организованы различными группами, иногда большие протесты, политическими партиями. Мы должны понимать одно, как Грузия, так и весь мир видят все это, что мы не признаем эти выборы легитимными, сегодня правительство самозванное, и мы намерены бороться до конца», - сказал Георгий Вашадзе.





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