

Зурабишвили: Общество гораздо более объединено, и общество показывает путь политикам

15.11.2024 22:59





В день выборов, когда я увидела по телевидению кадры насилия, позвонила министру ВД, его заместителю... Нигде не смогла с ними связаться, и они до сих пор мне не перезвонили. Я могу подтвердить, что государственные институты не защищали вас в тот день и не защищают нас по сей день, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в завершение публичной встречи с наблюдательными организациями: коалицией «Мой голос», АМЮГ и «Справедливыми выборами».



По словам Зурабишвили, эта борьба сейчас только на первом этапе. Как отметила президент, общество гораздо более объединено, и общество показывает путь политикам.



«Я не была наблюдателем, но в тот день смотрела все по телевизору, и в какой-то момент был эпизод, где были факты большого насилия. В Самегрело, если я не ошибаюсь. Как обязана, позвонила министру внутренних дел, чтобы узнать, где была полиция, потому что правоохранителей нигде не было видно. Звонила на мобильный, а также его заместителю по правительственной линии, которая должна быть включена постоянно. Нигде не смогла связаться, и они до сих пор мне не перезвонили. Я могу подтвердить, что государственные институты не защитили вас в тот день и не защищают нас по сей день.



Это ничего не значит, факт, что эти выборы не легитимны, они не были проведены легитимно, сфальсифицированы, украдены. Я уверена, что тут была большая инспирация российского сценария, и поэтому многие вещи нельзя было просчитать заранее.



Психологическая часть была очень хорошо просчитана, как знает наш сосед, грузинская психология изучена уже много лет, и многие вещи были очень хорошо включены, хотя бы использование «российского закона», который помешал подготовке наблюдателей, потому что уводил усилия этих организаций в совершенно другое русло, которые, несмотря ни на что, все же взялись за это очень большое дело, но была очень большая задержка и психологически, и в деятельности в тот момент вступление «российского закона», о чем мы все время думали, зачем он им нужен в этот момент. Сегодня гораздо проще понять.



Сейчас эта борьба только на первом этапе. Моя роль как президента все же в том, чтобы быть на связи с нашими зарубежными партнерами и максимально донести до них существующие посылы и требования. Я думаю, что время наших доказательств закончилось, но если они сочтут, что необходимы действия, чтобы выиграть время, это будет их решением, но мы должны быть готовы, и вы готовы, если будет международное расследование, вы должны быть тем, кто ответит на их вопросы, а не какое-то правительственное лицо.



Важен внутренний настрой, независимо от трудностей. Мы знаем, каков политический спектр, мы знаем, как трудно объединить их с разных точек зрения, но это продолжается. Общество гораздо более объединенное, и общество показывает путь. Когда я закончу свои «пятницы», я здесь, буду там, где нужна, и уверена, буду вместе с вами», - сказала президент.





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