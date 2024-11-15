

Зурабишвили: Хочу осудить то, что Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии

15.11.2024 23:00





Хочу откликнуться на события, которые происходят в оккупированной Абхазии, а также откликнуться на российскую политику и осудить то, что сегодня Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии, - заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили после публичной встречи с наблюдателями.



По словам Зурабишвили, требование России, чтобы Грузия согласилась на делимитацию, игнорирует логику «Грузинской мечты» об изменении российской политики.



«Я хочу откликнуться на события, происходящие в оккупированной Абхазии, а также откликнуться на российскую политику и осудить то, что сегодня Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии согласиться на делимитацию, что невообразимо и в принципе игнорирует всю логику правительства Грузии, будто бы уступками возможно заставить изменить политику России. Не изменишь, а ускоришь, и это видно каждый день, и то, что происходит в оккупированной Абхазии, там тоже пытаются провести российский закон и против выступило гражданское общество. Я хочу выразить солидарность с ними», - сказала Саломе Зурабишвили.





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