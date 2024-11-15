

Президент: Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для вашего будущего, для своей страны

15.11.2024 23:00





Есть вопросы, которые мы не застраховали заранее, наверное, мы были слишком самоуверенны, это тоже была созданная ситуация, и мы не должны больше допускать всего этого, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на публичной встрече с наблюдательными организациями: коалицией «Мой голос», АМЮГ и «Справедливые выборы».



Зурабишвили поблагодарила наблюдателей и отметила, что их опыт будет очень важен на последующих выборах.



«Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для вашего будущего, для своей страны, потому что реально вы были на передовой в очень несправедливой борьбе, и были той армией, которая защищала наши голоса.



Я бы сказала, что в новых доказательствах нет необходимости, потому что мы знаем, мы видели, и мы все убедились, что самые главные принципы на этих выборах были нарушены, и выборы не состоялись, но в то же время очень важно именно то первичное доказательство, которое является вашим личным опытом.



Если вы окинете взглядом зал сегодня, то увидите, что в столь разных формах, столь разный опыт - это то, что создает основу всех доказательств, которые мы имеем с первого дня. Вы - живые свидетели, которые никуда не денутся и останутся как самые важные доказательства. Ваш опыт не потеряется, потому что будут новые выборы, когда и как, мы не можем сказать, но выборы будут, потому что эти выборы не состоялись и никто с этим не примирится, поэтому ваша борьба завтра будет еще важнее. Вы - те люди, которые лучше всего защитят наши голоса на выборах, потому что у вас будет этот опыт, вы уже знаете, на что обращать внимание, хотя, наверное, будут внесены еще изменения, но все же есть вопросы, которые мы не застраховали заранее, возможно, мы были слишком самоуверенны и это тоже была созданная ситуация и мы не должны все это больше допускать, всему требуется свой опыт и ваш опыт - действительно бесценен.



Хочу еще раз поблагодарить вас всех от своего имени, пока у меня еще несколько пятниц, но от моего имени также означает - и от имени общества и страны», - сказала президент.





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