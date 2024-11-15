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У входа в первый корпус ТГУ было шумно
15.11.2024 23:00
У входа в первый корпус ТГУ было шумно. На месте по-прежнему находятся студенты, которым правоохранители не дают войти в здание. Ситуация между студентами и полицией несколько раз обострялась после того, как полицейские не пустили студентов в здание.
Поддержать студентов ТГУ пришли студенты из разных вузов и участники группы «Даитове». Также на месте находятся рядовые граждане.
Часть студентов ТГУ ранее заявила, что дверь первого корпуса Тбилисского государственного университета для студентов заперта. Как сообщили собравшиеся, в университете они проводят встречу по поводу того, как выразить солидарность с батумскими студентами.
На территории университета мобилизованы правоохранители.
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