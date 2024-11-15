

У входа в первый корпус ТГУ было шумно

15.11.2024 23:00





У входа в первый корпус ТГУ было шумно. На месте по-прежнему находятся студенты, которым правоохранители не дают войти в здание. Ситуация между студентами и полицией несколько раз обострялась после того, как полицейские не пустили студентов в здание.



Поддержать студентов ТГУ пришли студенты из разных вузов и участники группы «Даитове». Также на месте находятся рядовые граждане.



Часть студентов ТГУ ранее заявила, что дверь первого корпуса Тбилисского государственного университета для студентов заперта. Как сообщили собравшиеся, в университете они проводят встречу по поводу того, как выразить солидарность с батумскими студентами.



На территории университета мобилизованы правоохранители.





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