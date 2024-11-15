

Часть студентов проводит акцию возле Тбилисского государственного университета

15.11.2024 23:01





Часть студентов проводит акцию возле первого корпуса Тбилисского государственного университета.



Собравшиеся попытались проникнуть в здание университета.



На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.



К студенческой акции присоединились участники марша, организованного группой «Даитове», пришедшие в университет с площади Первой Республики.





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