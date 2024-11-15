

Президент Грузии выразила солидарность с протестующими против «российского закона» в Абхазии

15.11.2024 23:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с протестующими против инвестиционного соглашения с Россией в оккупированной Абхазии.



«И в оккупированной Абхазии существует попытка провести российский закон, и там против него выступило гражданское общество. Я хочу выразить солидарность с ними», — заявила Зурабишвили журналистам.



Президент также отозвалась на недавнее требование Москвы к Грузии о начале обозначения границ с ее отколовшимися регионами. В МИД РФ призвали начать делимитацию, ссылаясь на заявления центральных властей Грузии об угрозах открытия «второго фронта» и отмечая «примиренческие сигналы Тбилиси».



«Сегодня Россия принимает поспешные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии, чтобы она согласилась на делимитацию, что невообразимо и что, в принципе, игнорирует всю логику правительства Грузии, будто бы уступками возможно изменить политику России. Не изменить, а ускорить, и это видно ежедневно», — сказала Зурабишвили.



В Абхазии уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Их вызвали планы ратификации оформленного с Москвой соглашения об инвестиционной деятельности. Соглашение предоставит значительные налоговые послабления российскому бизнесу. Местная оппозиция считает, что для Абхазии предлагаемые условия крайне невыгодны.



Сегодня протестующие штурмовали парламент самопровозглашенной республики. После этого в администрации абхазского де-факто президента Аслана Бжания пообещали отозвать договор. Демонстранты теперь требуют отставки Бжания.





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