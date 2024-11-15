

В Тбилиси вспыхнули студенческие протесты против итогов парламентских выборов

15.11.2024 23:02





Десятки полицейских мобилизованы во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили. Сотрудники МВД не позволяют зайти в здание студентам, протестующим против итогов парламентских выборов в Грузии.



Студенты собирались на ночную забастовку, но у главного входа в вуз выставили полицейские кордоны. Одна из протестующих сказала журналистам, что против них применили силу, когда пытались оттеснить.



Другие учащиеся отмечают, что все входы сегодня закрыты раньше обычного. Первый корпус покинуть можно только через тоннель, ведущий в соседний второй. Полиция мобилизована и у других корпусов ТГУ на проспекте Чавчавадзе.



Магистранты, у которых лекции проходят вечером, говорят, что их также не допускают в здание.



Ситуация на месте остается напряженной. Протестующие заявляют, что проведут ночь во дворе вуза. Периодически в адрес силовиков собравшиеся скандируют «Русские, русские», «Пустите нас», «Нет российскому режиму».



В знак солидарности с ними к университету пришли участники акции-шествия, организованной платформой «Даитове». Сегодня вечером они собрались на площади Республики, тоже чтобы опротестовать итоги выборов.







К ТГУ также планируют направиться студенты Илиауни. Сейчас они собираются у своего главного корпуса, примерно в километре от эпицентра событий. Движение на проспекте Чавчавадзе парализовано.







Студенческие протесты начались накануне с Батумского государственного университета им. Шота Руставели. Их участники заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы, а руководство университета замешано в политике правящей партии «Грузинская мечта».



Помимо ТГУ, солидарность со студентами БГУ выразили в Государственном университете Илии (Илиауни), Тбилисском государственном медицинском университете и Грузинском институте общественных дел (GIPA).









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