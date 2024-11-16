

Председателя ЦИК Грузии назвали «черным пятном» и облили черной краской

16.11.2024 12:26





На заседании ЦИК Грузии, где проходит подведение итогов парламентских выборов в Грузии, было шумно - представитель "Единства – Национального движения” в комиссии Давид Киртадзе назвал председателя комиссии Георгия Каландаришвили "черным пятном" и облил черной краской.



Более конкретно, противостояние произошло после заявления Давида Киртадзе про прошедшим в Грузии парламентским выборам, в котором он назвал председателя ЦИК "Точкой ру", из-за чего, по причине регламента, ему отключили микрофон.



Киртадзе обратился к Каландаришвили с просьбой включить микрофон и дать ему возможность закончить заявление, на что получил отказ по причине регламента.



"Это были очень важные и исторические выборы для нашей страны. К сожалению, ЦИК Грузии под вашим руководством не смогла ответить на этот вызов, после чего мы смогли бы заслуженно продолжить европейский путь страны. Сегодня под Вашим руководством, при Вашей непосредственной вовлеченности, в результате принятия несправедливых решений, наша страна откатывается к России. Сегодня перед Вами пустые бумажки, которые не отражают выбор населения. К сожалению Вы не слышите голос народа, голос студентов, которые протестуют, которые говорят о нарушениях и проблемах, а также о том, что Вы своими руками отняли будущее у Грузии, у будущего поколения. Я даже не могу называть Вас "господин председатель", Вы - "точка ру", так как грузинское население называет Вас черным пятном. Вы хорошо знаете, "Грузинская мечта" хорошо знает, что в Грузии сторонником этой партии не может быть каждый второй, поэтому Вы – самый плохой председатель, который мог принять решение для нашей страны", - заявил Киртадзе.



"Ваше эти политические заявления не связаны с вопросом повестки дня. Что вы дергается, вы же не на улице? Я не даю вам закончить заявление. 2 минуты, предусмотренные регламентом, истекли. Давайте, всего хорошего. Не вынуждайте меня выдворить Вас из зала. Не вынуждайте поднимать этот вопрос", - обратился к представителю оппозиции Каландаришвили.



После этого Киртадзе назвал Георгия Каландаришвили "черным пятном" и облил черной краской. На заседании был объявлен технический перерыв.







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