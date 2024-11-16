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Облившему краской председателя ЦИК шьют дело
16.11.2024 15:21
МВД Грузии начало расследование сегодняшнего инцидента в ЦИК по статье 118 УК.
Как отмечается в сообщении ведомства, в ходе расследования данного факта будут проведены все соответствующие следственные действия.
«На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, в которой говорится об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.
Во время итогового заседания продолжающихся выборов в здании Центральной избирательной комиссии представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили на этом этапе неопределенной жидкостью. По факту ведется расследование», — говорится в сообщении МВД.
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