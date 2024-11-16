

Облившему краской председателя ЦИК шьют дело

16.11.2024 15:21





МВД Грузии начало расследование сегодняшнего инцидента в ЦИК по статье 118 УК.



Как отмечается в сообщении ведомства, в ходе расследования данного факта будут проведены все соответствующие следственные действия.



«На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, в которой говорится об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.



Во время итогового заседания продолжающихся выборов в здании Центральной избирательной комиссии представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили на этом этапе неопределенной жидкостью. По факту ведется расследование», — говорится в сообщении МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





