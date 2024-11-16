

Давид Киртадзе: То, что я облил Каландаришвили краской, было искренним протестом, и я готов ответить на вопросы МВД

16.11.2024 20:50





Это был искренний протест, который я выразил в отношении председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили – это была солидарность с теми студентами и всем грузинским народом, которые потеряли свои голоса, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал представитель „Единства – Национального движения" Давид Киртадзе.



По его словам, сегодня в Грузии сложилась реальность, которая не выражает волю народа, так как, по его оценке, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили "украл голоса" грузинских избирателей.



"Вы все видели слепого Каландаришвили, он не видел ни нарушений, ни избиений, ни запугивания, ни подкупа в течение всего избирательного периода - да, точно так. Поэтому я призываю каждого грузина, каждого гражданина Грузии, сегодня настало время борьбы, чтобы спасти Грузию от обрусения!", - заявил Киртадзе.



Кроме того, он прокомментировал расследование по делу об оскорблении председателя ЦИК Грузии, начатое МВД страны, и отметил, что "он готов ответить на любые вопросы".



"Я понимаю, что они начали процесс запугивания. Я несу ответственность за все, мы готовы ответить на все их вопросы, поэтому скрываться я не намерен. Я готов ответить на любые их вопросы!", - отметил представитель „Единства – Национального движения".





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