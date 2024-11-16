

Омбудсмен Грузии осудил оппозиционера, облившего краской председателя ЦИК

16.11.2024 21:13





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани осудил оппозиционера, который облил краской председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили.



«Мы оцениваем указанный факт резко негативно. Для меня неприемлемы любые действия, направленные против человека. Это также морально неоправданно. Я считаю, что человеку, выполняющему свою работу, должна быть предоставлена возможность выполнять ее последовательно в рамках закона. Такое отношение, такая деструкция мешает всему этому. Невообразимо, чтобы кому-то нравились те действия, которые мы видели сегодня в ЦИК», — приводит комментарий Иоселиани проправительственный телеканал «Рустави 2».



Оппозиционный член избирательной комиссии, представитель «Национального движения» облил Каландаришвили краской, когда тот готовился объявить окончательные результаты выборов. Заседание прервали на несколько минут. После Каландаришвили появился с повязкой на глазу.



В МВД заявили, что на основании обращения ЦИК начали следствие по факту умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью.



Оппозиция не признает результаты выборов. Оппоненты властей считают, что при участии Центризбиркома и других государственных институтов правящая партия «Грузинская мечта» сфальсифицировала результаты.



Оппоненты властей назвали инцидент в ЦИК очередным выражением протеста.



Источник: Новости - Грузия

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