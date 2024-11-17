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У здания парламента пройдет акция «Верни свой голос»
17.11.2024 11:45
17 ноября, в 19:00 у здания парламента Грузии, состоится акция наблюдательских организаций «Верни свой голос».
По информации организаторов, в ходе акции организации наблюдателей и наблюдатели со всей Грузии расскажут о том, что они видели на избирательных участках 26 октября.
Вместе с тем, юристы ознакомят представителей общества с правовой оценкой произошедшего, а организаторы представят видение, каким путем можно прийти к повторным и справедливым выборам.
Кроме того, студенты с нескольких мест двинутся шествием к проспекту Руставели и присоединятся к акции, запланированной перед парламентом.
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