

У здания парламента пройдет акция «Верни свой голос»

17.11.2024 11:45





17 ноября, в 19:00 у здания парламента Грузии, состоится акция наблюдательских организаций «Верни свой голос».



По информации организаторов, в ходе акции организации наблюдателей и наблюдатели со всей Грузии расскажут о том, что они видели на избирательных участках 26 октября.



Вместе с тем, юристы ознакомят представителей общества с правовой оценкой произошедшего, а организаторы представят видение, каким путем можно прийти к повторным и справедливым выборам.



Кроме того, студенты с нескольких мест двинутся шествием к проспекту Руставели и присоединятся к акции, запланированной перед парламентом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





