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Совет по иностранным делам Евросоюза 18 ноября обсудит вопрос Грузии


17.11.2024   15:46


18 ноября Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит существующую в Грузии ситуацию на фоне парламентских выборов, прошедших 26 октября.

Ноябрьское заседание Совета в Брюсселе начнется в 9:30 по местному времени и пройдёт под руководством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Согласно повестке дня Совета, министры иностранных дел ЕС обсудят агрессию России против Украины - ответ ЕС на агрессивную войну России против Украины.

Кроме того, министры обсудят отношения ЕС-США. В частности, предположительно, будут обсуждать трансатлантические отношения, учитывая президентские выборы в США 5 ноября.

Также темой обсуждения станет ситуация на Ближнем Востоке.


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