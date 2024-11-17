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Совет по иностранным делам Евросоюза 18 ноября обсудит вопрос Грузии
17.11.2024 15:46
18 ноября Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит существующую в Грузии ситуацию на фоне парламентских выборов, прошедших 26 октября.
Ноябрьское заседание Совета в Брюсселе начнется в 9:30 по местному времени и пройдёт под руководством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Согласно повестке дня Совета, министры иностранных дел ЕС обсудят агрессию России против Украины - ответ ЕС на агрессивную войну России против Украины.
Кроме того, министры обсудят отношения ЕС-США. В частности, предположительно, будут обсуждать трансатлантические отношения, учитывая президентские выборы в США 5 ноября.
Также темой обсуждения станет ситуация на Ближнем Востоке.
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