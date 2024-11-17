

Кобахидзе: Кубилюс и Раса нам не интересны

17.11.2024 17:31





Мы уверены, что отношения как между Грузией и США, так и Грузией и ЕС будут качественно перезагружены, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В частности, премьер ответил на вопрос, связанный с обсуждением вопроса Грузии на Совете по иностранным делам Евросоюза 18 ноября.



По словам Кобахидзе, сотрудничество с Евросоюзом идет так, как ими было запланировано.



«Что касается конкретных фамилий, нам не интересны [Андрюс] Кубилюс и Раса [Юкневичене], ресурсы сотрудничества с ними практически полностью исчерпаны. Это результат их действий.



Что касается сотрудничества с ЕС, то все идет так, как мы рассчитывали. В Грузии закончились одни выборы, в США - другие. Все завершилось именно так, как принесет пользу перезагрузке отношений между Грузией - США и Грузией - ЕС. Остался еще один, третий вопрос - окончание войны в Украине, и уже сейчас активно ведутся разговоры о том, что и война в Украине скоро закончится. Конечно, после завершения этих трех событий все пойдет в позитивном направлении. Мы уверены, что отношения как Грузия-США, так и Грузия-ЕС будут качественно перезагружены», - отметил Кобахидзе.



Кроме того, он ответил на вопрос, связанный с возможной приостановкой визовой либерализации для Грузии, заявив, что это «абсолютно несерьезно».



«Еще раз повторю, я уверен, что все пойдет к качественной перезагрузке отношений. Для нас это важно. Вы знаете, что интеграция в Евросоюз - главный внешнеполитический приоритет Грузии, и я сделаю все для выполнения этой задачи. За 4 года мы выполним более 90% обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации и соглашением о свободной торговле. Это наша ответственность перед обществом», - сказал Кобахидзе.



18 ноября Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит существующую в Грузии ситуацию на фоне парламентских выборов, прошедших 26 октября.





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