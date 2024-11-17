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Экс-президент: Это начало национального движения за освобождение нашей родины
17.11.2024 23:46
Любая оппозиционная сила, которая войдет в парламент и станет слугой слуг Бидзины, подпишет вердикт об исчезновении, заявил "Интерпрессньюс" один из лидеров «Сильной Грузии» Георгий Маргвелашвили у парламента Грузии, где собираются участники акции.
По его словам, сегодня все в разной форме включены в освобождение родины.
«Ложь не принята не только политическим руководством, но и рядовым грузинским избирателем, который чувствует себя оскорбленным. Это называется началом национального движения, чтобы освободить нашу родину. Мы в этом процессе, все в разных формах», - сказал Маргвелашвили.
На вопрос касательно легитимации парламента Грузии Маргвелашвили ответил, что если какая-либо оппозиционная партия войдет в парламент, «она выпишет себе вердикт о суициде».
«Я думаю, что дело однозначное и простое. Любая оппозиционная сила, которая войдет в парламент и станет слугой слуг Бидзины, подпишет под вердикт об исчезновении. Посмотрим, как все это будет реализовано, кто и в какой форме это сделает. Об этом сегодня речь. Все очень просто, каждый выпишет себе вердикт о суициде, посмотрим, что будет. Реально, это не придаст легитимации этому однопартийному парламенту», - сказал Маргвелашвили.
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