

Элисашвили: Мы не должны смириться с обрусением страны

17.11.2024 23:50





Цель и требования неизменны, мы не должны смириться с обрусением страны - я с этим не смирюсь, буду бороться, - об этом «Интерпрессньюс» заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили на площади Марджанишвили, откуда объединение вместе со сторонниками присоединяется к объявленной акции «Верни свой голос».



По его словам, мы не должны примириться с отменой выборов.



«Эта акция — гражданская инициатива, к которой я присоединяюсь, она не организована партиями. Цель и требования неизменны, мы не должны примириться с обрусением страны, мы не должны примириться с тем, что выборы отменили. Нам сказали это, что выборы отменены, всегда победит «Грузинская мечта». Это уже не выборы, пройдут по российским правилам и операциями. Я с этим не смирюсь, я буду бороться. Я не подумаю уйти до тех пор, пока международное расследование и новые выборы не будут проведены честным образом», - заявил Элисашвили.





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