

Самадашвили: Четыре победившие партии обратились к министрам иностранных дел ЕС

17.11.2024 23:53





Одна из лидеров «Сильной Грузии» Саломе Самадашвили заявляет, что четыре оппозиционные партии обратились к министрам иностранных дел ЕС с официальным письмом.



По словам Самадашвили, они призывают министров поддержать историческую борьбу грузинского народа за спасение демократии.



«Завтра министры иностранных дел Евросоюза обсудят Грузию. Эта очень важная встреча многое определит на будущее.



Четыре победившие партии обратились к ним с совместным официальным и развернутым письмом.



Мы призвали их поддержать историческую борьбу грузинского народа за спасение демократии в нашей стране.



Важно, чтобы сегодня вечером и люди дали услышать Европе то же послание с Руставели!



Нас должно быть много!», - написала Самадашвили в Facebook.





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