

Ника Гварамия: Закончились прогулки, хождения, шум-гам, мы возвращаем родину, все перекрываем

17.11.2024 23:55





Мы стоим здесь и остаемся здесь [у ТГУ]. 24 часа, здесь будет стоять эта акция - понемногу, но целенаправленно, планомерно мы мирно займем нашу страну, - так обратился к собравшимся на проспекте Руставели один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.



По его словам, они готовы ко всему.



«Закончились прогулки, хождения, шум-гам, все закончилось! Мы возвращаем родину! Мы все перекрываем. У нас больше нет времени ни на что. Мы берем ответственность на себя, те люди, которые получили наибольшее количество голосов населения Грузии, которые сказали, что мы идем в Европу, и да, мы идем в Европу.



Я приветствую собравшихся на проспекте Руставели. Большие извинения за беспокойство, но мы стоим здесь и мы здесь остаемся. 24 часа эта акция будет стоять здесь, кто согласен не побояться задержания, холода, русского режима? Потому что эта родина наша, будущее наше и мы идем в Европу!



Движения по этой магистрали не будет. Ни на других магистралях. Понемногу, но целенаправленно, планомерно, мирно займем нашу страну. Эта страна наша. Всем извинения за беспокойство, дискомфорт. За то, что в эти дни не сможете свободно ходить, но мы все вместе делаем то, чтобы вся наша история, будущая история, мы свободно шли к Европе.



Мы готовы ко всему. Еще раз повторяю, ответственность на нас – лидерах. Ответственность на нас, но наша сила в вас. Без вас ничего не получалось и никогда не получится», - заявил Ника Гварамия.





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