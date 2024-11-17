

Вашадзе: Сегодня мы начали новый этап протеста, это место принадлежит нам на 24 часа

17.11.2024 23:59





Мы максимально организованы, чтобы довести борьбу до конца. Время первых 24 часов пошло, и с нашим единством мы обязательно добьемся победы, - заявил на акции у ТГУ один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе.



Он призвал правоохранителей не применять силу против мирных протестующих.



«Мы, представители оппозиции, говорили о новых шагах, которые предпримем. Сегодня мы начали новый этап протеста. На протяжении 24 часов, до 20:00 завтрашнего вечера, это место принадлежит нам, мы будем стоять здесь. Я призываю правоохранительные органы соблюдать закон и не применять силу против мирных протестующих, мы здесь абсолютно мирны. Мы организовали необходимую атрибутику для того, чтобы остаться на ночь, часть которой уже мобилизована, будут установлены палатки, чтобы не мерзнуть. Давайте все будем вместе и бороться за победу», - сказал Вашадзе.





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