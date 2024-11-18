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Хазарадзе: Чтобы добиться новых выборов, необходимо продолжить акции
18.11.2024 11:03
«Для достижения новых выборов необходимо продолжение перманентных акций, делегитимизация парламента, формирование „Народного парламента“ и приглашение президента Зурабишвили стать его почётным председателем, разработка плана действий, отправка делегации к западным друзьям и укрепление их поддержки», – написал в социальной сети лидер партии "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе.
«Для достижения новых выборов необходимо:
• Продолжение перманентных протестных акций на улице в различных формах, на разных локациях по всей Грузии, как в Тбилиси, так и в регионах.
• Делегитимизация парламента, что выражается в индивидуальных заявлениях избранных оппозиционных депутатов о сдаче мандатов, а также в снятии избирательных списков четырёх оппозиционных партий.
• Формирование "Народного парламента" избранными депутатами от оппозиции, приглашение президента Зурабишвили стать почётным председателем "Народного парламента" и создание реального национального политического центра.
• Разработка плана действий "Народного парламента".
• Отправка делегации "Народного парламента" к нашим западным друзьям для укрепления их поддержки», – пишет Мамука Хазарадзе на Facebook.
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