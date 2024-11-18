

Элене Хоштария: Это лишь начало, эта борьба приобретет много других форм

18.11.2024 11:18





Это лишь начало, эта борьба приобретет много других форм, - указанное заявление на проспекте Чавчавадзе грузинской столицы, где разбиты палатки и проходит 24-хчасовая акция протеста, сделала один из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария.



Как отметила в беседе с "Интерпрессньюс" Хоштария, в Грузии начался очень важный процесс.



"Мы с первого же дня говорили о том, что, когда власти устраивают государственный переворот, нашим обязательством является борьба, в том числе и на улицах. Борьба такими формами, которые являются неожиданными для "Грузинской мечты" и которые принесут результат.



Вчера мы объявили о движении активного сопротивления, это очень важное место – центр города. Это лишь начало, эта борьба приобретет много других форм. У нас большая международная поддержка, но эта поддержка стоит именно на борьбе народа. Сегодня была первая ночь, которую мы провели вместе и стояли вместе. Осталось очень много людей, и в последующие дни в разных формах будут протесты", - заявила Хоштария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





