

ЦИК Грузии пожаловался международным организациям и дипкорпусу на буллинг со стороны оппозиции

18.11.2024 12:41





ЦИК Грузии призывает международные организации и дипломатический корпус не оставлять без внимания факт, произошедший на заседании комиссии 16 ноября, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал заместитель председателя ЦИК Грузии Георгий Шарабидзе.



Он также отметил, что факт, произошедший 16 ноября на заседании комиссии, буллинг в социальных сетях, попытка вторжения в личное пространство и акции у дома председателя ЦИК Грузии уже давно перешли за грань цивилизованных форм выражения протеста и этики.



"Хотим произвести реагирование на кампанию дискредитации и буллинга председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили, которые в последние дни приняла особо интенсивный характер. Факт, произошедший на заседании комиссии 16 ноября, кампания буллинга, осуществляемая в социальных сетях, попытки вторжения в личное пространство и акции у дома председателя комиссии уже давно перешли за грань цивилизованных форм выражения протеста и этики. Для избирательной администрации очевидно, что, наподобие с практикой прошлых лет, эти персональные нападки и сегодня являются лишь подтверждением того, что авторы кампании по дискредитации и буллингу не имеют никаких аргументов для доказательства озвученных ими обвинений по прошедшим выборам.



Исходя из этого, выражаем надежду, что международные партнеры не оставят произошедшее без внимания, отразят свою позицию по вышеуказанному в итоговых отчетах и не допустят попытки создания подобных стандартов вмешательства в отношении деятельности независимых избирательных администраций в Грузии. В противном случае, различными вовлеченными сторонами это может быть воспринято как допустимое деяние, которое, в свою очередь, окажет негативное, вредное и длительное влияние на независимость и функционирование избирательных комиссий не только в Грузии, но и на процесс работы избирательных комиссий по всему миру", - заявил Георгий Шарабидзе.





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