

25 ноября парламенту будет представлен состав правительства для выражения вотума доверия - Кобахидзе

18.11.2024 12:56





«В следующий понедельник, 25 ноября, парламенту будет представлен состав правительства для выражения вотума доверия, поэтому я хотел бы попросить все министерства начать работу над окончательным уточнением программы правительства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



Как отметил глава правительства, парламенту будут представлены как правительственная, так и четырехлетняя программы.



«Как вы знаете, в понедельник вместе с составом правительства мы должны представить парламенту Грузии программу правительства и четырехлетнюю программу, и важно, чтобы были уточнены все детали. Это моя просьба к каждому министерству и министру. Перед нами стоит амбициозная задача, которая отражена в правительственной программе. За четыре года мы должны вывести нашу страну на совершенно иной этап развития, это будет обеспечено нашей государственной программой. Сейчас главное – это ежедневная работа, чтобы все поставленные задачи выполнить должным образом», – сказал премьер-министр.







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