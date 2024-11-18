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Боррель: более 100 млн евро будут направлены на усиление НПО в Грузии
18.11.2024 13:38
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что более 100 млн евро будут заморожены, и перенаправлены НПО в Грузии.
Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, посвященному в том числе и Грузии, Боррель сообщил, что будет рекомендовать приостановить поддержку значительной части программ, но в то же время ЕС поддержит борьбу грузинского народа за честные выборы.
«Необходимо принять конкретные решения. Мое предложение состоит в том, чтобы прекратить поддержку значительной части программ, которые поступают властям. Более 100 миллионов евро будут заморожены, и вместо того, чтобы быть направленными властям, они будут использованы организациями гражданского общества.
То есть мы возьмем эти деньги, более 100 миллионов, и передадим их организациям гражданского общества за их поддержку в борьбе за честные выборы.
ЕС продолжит оказывать поддержку грузинскому народу. Процесс присоединения приостановлен до тех пор, пока правительство Грузии не вернется на свой первоначальный путь, и многое должно измениться, когда оно вернется на свой первоначальный путь.
И в течение этого времени мы будем использовать деньги, которые были направлены правительству, в этот раз уже для людей, которые борются за свою собственную судьбу», — заявил Боррель.
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