Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Румынии: Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии


18.11.2024   13:42


Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии, но, в то же время, для нас очень важно сохранить эту страну на европейском пути, - указанное заявление в беседе с журналистами до начала заседания Совета Евросоюза по иностранным делам сделала глава внешнеполитического ведомства Румынии Луминица Одобеску.

По ее словам, на сегодняшней встрече будет рассмотрена ситуация, сложившаяся в Грузии.

«Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии, но, в то же время, учитывая европейские устремления граждан Грузии, для нас очень важно сохранить эту страну на европейском пути»“, - отметила румынский министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна