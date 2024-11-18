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Глава МИД Румынии: Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии
18.11.2024 13:42
Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии, но, в то же время, для нас очень важно сохранить эту страну на европейском пути, - указанное заявление в беседе с журналистами до начала заседания Совета Евросоюза по иностранным делам сделала глава внешнеполитического ведомства Румынии Луминица Одобеску.
По ее словам, на сегодняшней встрече будет рассмотрена ситуация, сложившаяся в Грузии.
«Мы обеспокоены тем, как прошли выборы в Грузии, но, в то же время, учитывая европейские устремления граждан Грузии, для нас очень важно сохранить эту страну на европейском пути»“, - отметила румынский министр.
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