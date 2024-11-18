

Член парламента Эстонии: главы МИД ЕС должны поддержать грузинский народ

18.11.2024 13:50





Глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал акцию протеста в Тбилиси и заявил, что главы МИД стран-членов ЕС должны поднять свой голос в поддержку грузинского народа.





«Следите за Грузией! Министры иностранных дел Евросоюза должны сегодня выступить в поддержку грузинского народа», — пишет политик на Х.



Отметим, 18 ноября в Брюсселе на Совете по иностранным делам главы МИД стран-членов ЕС обсудят, в том числе, и вопрос Грузии.



Напомним, Михкельсон был в составе европейской делегации из 8 стран, которая прибыла в Тбилиси в середине ноября.



Напомним, 11 ноября на акцию перед парламентом Грузии прибыли председатели комитетов по внешним отношениям парламентов Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые в течение дня проводили встречи с президентом Грузии, представителями оппозиции и НПО.



Первым выступил член Бундестага Германии Михаэль Рот. Он подчеркнул, что Тбилиси — настоящая столица Европы. Он отметил, что в правящей партии недовольны тем, что европейская делегация находится в Грузии, но «мы — не враги» Грузии, подчеркнул политик.



Рот отметил, что «Грузинская мечта» обвиняет их во «вмешательстве во внутренние дела Грузии», но он пояснил, что европейская делегация находится в Тбилиси только для поддержки грузинского народа. Политик заявил, что «партия глобальной войны» — это Россия.



Он призвал защищать демократию и свободу везде и каждый день.



«Не сдавайтесь! Мы вместе с вами!». Прошу, пройдите еще один километр — вы нам нужны!», — заявил Рот.



После выступил Жигимантас Павилёнис, глава парламентского комитета Литвы по внешним связям. Он заявил, что нет так называемого «пути Орбана» в ЕС и пути «российской мечты», которая может привести Грузию к членству в ЕС. Политик заявил, что грузинскому народу надо бороться за свободу в режиме 24 часов.



А Юкка Копра, депутат парламента Финляндии, призвал грузинский народ не сдаваться на пути к ЕС, поскольку, отметил он, грузины и есть Европа.



Протест проходил на фоне заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта» не исключает упразднения оппозиционных партий в Грузии, которые не признают итогов выборов 26 октября и идут «против конституционного строя».



В партии власти отказались от встречи с европейскими делегатами. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пояснил письменно, заявив, что «хотя правительство Грузии по-прежнему привержено продвижению диалога со всеми соответствующими заинтересованными сторонами ЕС, оно не может положительно отреагировать на это намерение о проведении встреч».



А глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили, полностью разделив пафос письма спикера, заявил, что уверен в том, что партнеры Грузии поймут, что «подобные вмешательства, предвзятое отношение и неуважение, которые мы часто видим и слышим, для нас неприемлемы».



Источник: SOVA

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