

Премьер назвал важной задачей ослабление «радикальной» оппозиции

18.11.2024 14:09





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «радикальная» оппозиция страны находится в «сложном положении». Ее ослабление он назвал «важной задачей» для правильного развития Грузии.



«Вы видите, что радикальная оппозиция находится в очень сложном положении, и эта ситуация становится с каждым днем хуже, и важно продолжать процессы в этом направлении.



Мы помним предыдущие годы, когда радикальная оппозиция усиливалась, позиции государства ослабевали; когда радикальная оппозиция ослабевала, в это время государство всегда было сильнее, поэтому ослабление радикальной оппозиции является одной из важных задач для обеспечения прочности нашего государства и развитие нашей страны в правильном направлении.



Оппозиция находится в таком сложном положении, что, возможно, пожалели бы их, если бы не знали, с какими силами имеем дело, с какой злой силой имеем дело.



Мы имеем дело с безродными людьми, ослабление которых пойдет только на пользу нашей стране и развитию нашего государства», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Между тем, акция протеста на проспекте Чавчавадзе, у первого корпуса ТГУ, продолжается. Лидеры оппозиции и их сторонники протестуют против фальсифицированных выборов 26 октября. Они обещают, что протесты будут проводиться в режиме 24 часов и что о планах будет сообщаться заранее — до тех пор, пока не будут назначены перевыборы.



Напомним, коалиция «За перемены» призвала всех присоединиться к круглосуточным протестам на митинге перед зданием парламента вечером 17 ноября, где наблюдатели и представители НПО должны были рассказывать гражданам о нарушениях на выборах 26 октября.



Однако после того, как к митингующим присоединились лидеры оппозиционной коалиции «За перемены» (Гварамия, Мелия, Хоштария, Джапаридзе), русло протеста резко, можно сказать, неожиданно поменялось: о новом плане сообщил один из лидеров коалиции Ника Гварамия.



Он подчеркнул, что протестные «гуляния» пора прекратить и надо перейти к конкретным действиям — «все перекрыть» и начать бессрочную акцию протеста — и на проспекте Руставели, а затем «медленно и целенаправленно, спланированно и мирно» перекрывать все автомагистрали — до тех пор, пока не будут назначены перевыборы в Грузии.



Первая локация — Тбилисский госуниверситет (ТГУ) им. Ив. Джавахишвили. Ответственность за действия берут на себя лидеры коалиции; они будут сообщать о следующем шаге протеста ежедневно.



Источник: SOVA

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