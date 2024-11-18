

У здания Верховной избирательной комиссии Аджарии проходит акция протеста

18.11.2024 14:33





Верховная избирательная комиссия Аджарии сегодня подведет итоги выборов в Верховный совет Аджарской Автономной Республики, состоявшихся 26 октября 2024 года.



Между тем у здания Верховной избирательной комиссии Аджарии проходит протестная акция оппозиционных партий, собравшихся здесь еще до начала заседания.



Что касается результатов парламентских выборов, то на состоявшемся 16 ноября заседании Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги парламентских выборов прошедших 26 октября и утвердила итоговый протокол.



Представители оппозиции в ЦИК итоговый протокол не подписали.



Результаты парламентских выборов 26 октября признала только «Грузинская мечта», которая по официальным результатам ЦИК Грузии получила 89 мандатов, тогда как у оппозиции – 61 мандат. Ни одна из оппозиционных партий, преодолевших порог, а также президент Грузии не признают результаты выборов.



Заседание ЦИК Грузии прошло в напряженной обстановке. В начале заседания представитель «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил черной жидкостью председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили, после чего заседание было остановлено.





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