

Письмо четырёх партий: чего требует от Брюсселя грузинская оппозиция?

18.11.2024 14:35





Не признающие результаты парламентских выборов грузинские оппозиционные партии перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам обратились с совместным письмом к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и главам МИД стран Евросоюза.



«Проевропейские и демократические партии отказываются признавать легитимность этих выборов и заходить в парламент», сказано в обращении. Партии указывают на беспрецедентный масштаб фальсификаций и манипуляций на выборах.



Партии призывают Брюссель:



• Инициировать миссию оценки/фактического расследования под руководством ЕС для оценки внешнего и внутреннего вмешательства в выборы 2024 года в течение следующих 30 дней. Инициировать всестороннюю международную оценку выборов 2024 года через Миссию последующего наблюдения за выборами, работающую в координации с ОБСЕ/БДИПЧ;



• Призвать правительство Грузии не созывать заседание парламента, избранного 26 октября, до проведения международной оценки. Четко дать понять, что этот парламент не будет иметь легитимности, если он соберется в то время, когда выборы не признаются свободными и честными международным сообществом.



• Сделать четкое заявление о том, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен в связи с поведением правительства на парламентских выборах.



• Приостановить все официальные коммуникации на уровне ЕС с существующим правительством до тех пор, пока они не согласятся на международное расследование процесса, включая: отмену заседаний Совета ассоциации ЕС-Грузия; приостановление политического диалога на высшем уровне; заморозку механизмов технического сотрудничества.



• Приостановить финансовую помощь (примерно 120 миллионов евро ежегодно) для правительства до тех пор, пока результаты расследования не станут известны; перенаправить средства помощи на грузинские НПО и независимые СМИ; создать механизмы прямой поддержки для организаций гражданского общества; создать чрезвычайный фонд для независимых СМИ, подвергающихся давлению; поддержать программы, способствующие демократической устойчивости и целостности выборов.



«Наше окончательное требование недвусмысленно: новые выборы в 2025 году в улучшенной избирательной среде, с политически сбалансированным избирательным управлением и политически нейтральными государственными институтами. Однако в качестве возможной немедленной реакции Европейского Союза, в качестве промежуточного шага к этой цели, мы считаем, что четкий призыв к международной оценке выборов и приостановка всего межправительственного взаимодействия, связанного с ЕС, были бы разумным способом поддержать демократическое будущее Грузии. Грузинские демократические политические партии, гражданское общество, свободные СМИ и грузинский народ рассчитывают на вашу поддержку, поскольку наша страна стремится спасти свою демократию», – говорится в письме, которое подписали представители объединений «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».



Документ на заседании правительства прокомментировал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе:



«Я хотел бы перечислить основные требования (оппозиции) – они потребовали приостановки процесса европейской интеграции; прекращения коммуникации между ЕС и государственными институтами, властями; они потребовали приостановить финансирование в размере 120 миллионов, а также попросили направить эту сумму на укрепление агентуры в нашей стране. Это три основных требования, с которыми радикальная оппозиция обратилась к Брюсселю. Вы помните знаменитое послание Серго Орджоникидзе в Москву сто лет назад? Это новое послание Серго Орджоникидзе спустя век, но не в Москву, а в данном случае в Брюссель».



По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов на парламентских выборах 26 октября; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11%, «Единство – Национальное движение» – 10%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы и их результаты не отражают воли грузинского народа.





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