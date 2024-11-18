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МИД Нидерландов: Мы ждем заключения ОБСЕ/БДИПЧ о состоявшихся в Грузии выборах
18.11.2024 14:37
Мы, разумеется, ждем заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, это очень важно, мы намерены рассмотреть этот вопрос с широко раскрытыми глазами, - указанное заявление перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам сделал нидерландский министр Каспар Велдкамп.
По его словам, в Грузии очень много людей, которые хотят остаться на европейском пути, и он полностью поддерживает это.
„Я не уверен, какое решение будет принято сегодня, я не намерен делать предварительные выводы. В первую очередь, должно произойти обсуждение этого вопроса. Мы, разумеется, ждем заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, это очень важно, мы намерены рассмотреть этот вопрос с широко раскрытыми глазами. Также скажу, что мы хотим видеть европейское будущее для грузинского народа. Очень много грузин, в том числе из тех, кого я знаю, хотят остаться на европейском пути, и я полностью поддерживаю это“, - заявил Велдкамп.
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