

Ландсбергис: Мы не считаем выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми

18.11.2024 15:21





По заявлению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва не считает выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми и выступает за проведение независимого международного расследования по их результатам. Указанное заявление литовский министр сделал до начала заседания Совета по иностранным делам Евросоюза.



"Первое, Мы не считаем выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми, второе: Литва призывает к проведению независимого международного расследования по их результатам. Для того, чтобы иметь четкие ответы, реально понять, что произошло, для этого необходимо расследование. Если грузинское правительство откажется от сотрудничества с Евросоюзом по указанному вопросу, это тоже о чем-то, да говорит. Если они не хотят, чтобы мы знали, что произошло, это означает, все претензии на то, что Грузия остается на европейском пути, не имеют ничего общего с реальностью. Будет ли по этому вопросу консенсус в Евросоюзе, сложно сказать, и я считаю, что достичь его будет трудно. Это касается и введения санкций. Это не просто", - отметил Ландсбергис.



По его словам, на сегодняшнем заседании пройдут конструктивные дебаты по вопросу Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





