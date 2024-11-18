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Ландсбергис: Мы не считаем выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми
18.11.2024 15:21
По заявлению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва не считает выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми и выступает за проведение независимого международного расследования по их результатам. Указанное заявление литовский министр сделал до начала заседания Совета по иностранным делам Евросоюза.
"Первое, Мы не считаем выборы, прошедшие в Грузии, свободными и справедливыми, второе: Литва призывает к проведению независимого международного расследования по их результатам. Для того, чтобы иметь четкие ответы, реально понять, что произошло, для этого необходимо расследование. Если грузинское правительство откажется от сотрудничества с Евросоюзом по указанному вопросу, это тоже о чем-то, да говорит. Если они не хотят, чтобы мы знали, что произошло, это означает, все претензии на то, что Грузия остается на европейском пути, не имеют ничего общего с реальностью. Будет ли по этому вопросу консенсус в Евросоюзе, сложно сказать, и я считаю, что достичь его будет трудно. Это касается и введения санкций. Это не просто", - отметил Ландсбергис.
По его словам, на сегодняшнем заседании пройдут конструктивные дебаты по вопросу Грузии.
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