

Еврокомиссия оценивает реализацию девяти шагов, а министры иностранных дел блока обсуждают Грузию

18.11.2024 16:36





Пока министры иностранных дел ЕС готовятся обсудить вопрос Грузии 18 ноября, представительство ЕС в Грузии опубликовало оценку реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией после предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС в прошлом году. Страна получила статус страны-кандидата в члены ЕС при условии выполнения необходимых девяти шагов.



«Предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС не сопровождалось достаточной политической волей со стороны властей для проведения необходимых реформ в стране на пути в Евросоюз. Если Грузия не изменит курс, который угрожает ее интеграции в Евросоюз, и не примет реальных мер для решения существующих проблем и реализации важных реформ, Еврокомиссия не сможет обсудить вопрос выдачи рекомендации о начале переговоров с Грузией», — заявляет Представительство ЕС.



Оценка Европейской комиссии реализации каждого шага выглядит следующим образом:



Шаг 1 (Борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией): Объем дезинформации и манипуляций информацией, направленных против ЕС, увеличился. Сообщения, направленные против ЕС, стали регулярными;



Шаг 2 (Улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС): Уровень соответствия Грузии решениям Верховного представителя ЕС и Европейского Совета, общей внешней политике и политике безопасности ЕС не изменился и остается низким (менее 50%);



Шаг 3 (Урегулирование вопроса политической поляризации): Политическая поляризация усилилась. Многопартийное сотрудничество было очень ограниченным, а угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества продолжались;



Шаг 4 (Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса): Миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ выявила ряд недостатков и слабых мест. Всеобъемлющая избирательная реформа еще не реализована;



Шаг 5 (Улучшение парламентского надзора и институциональной независимости): Парламентский надзор за службами безопасности был недостаточным. Институциональная независимость Центральной избирательной комиссии снизилась. Некоторые позитивные шаги были предприняты в отношении Комиссии по коммуникациям;



Шаг 6 (Обеспечение комплексной и эффективной судебной реформы): недавние законодательные изменения не включают единого и эффективного подхода к судебной реформе (поправки к закону о прокуратуре не соответствуют европейским стандартам);



Шаг 7 (Обеспечение эффективности Антикоррупционного бюро): Антикоррупционному бюро не хватает достаточной степени независимости, и необходимы дополнительные усилия для борьбы с коррупцией на высоком уровне и крупномасштабными личными интересами;



Шаг 8 (Обеспечение системного подхода к деолигархизации): Определенный прогресс был достигнут в реализации Плана действий по деолигархизации. Безналоговый перевод оффшорных средств в Грузию не соответствует лучшей международной практике;



Шаг 9 (Улучшение защиты прав человека и обеспечение значимого участие гражданского общества): Закон о прозрачности иностранного влияния подрывают основные права и ограничивают организации гражданского общества. Закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних нарушает основные права и способствует созданию враждебной среды, стигматизации и дискриминации.



Министры иностранных дел ЕС встречаются сегодня, 18 ноября, чтобы обсудить вопрос Грузии. Обсуждение происходит на фоне обвинений в широкомасштабных фальсификациях на парламентских выборах 26 октября. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет ответ ЕС на откат демократии в Грузии.



Выступая перед журналистами, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступит с инициативой «прекратить поддержку значительной части программ, которые направляются властям. Более 100 миллионов евро будут заморожены и выделены организациям гражданского общества, а не правительству».



Он также заявил, что «народ Грузии продолжит получать поддержку Евросоюза» и отметил, что, хотя процесс присоединения к Евросоюзу приостановлен до тех пор, пока власть не вернется на путь в ЕС, средства Евросоюза будут использованы «для тех людей, которые борются за свою свободу».



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