

Совет Евросоюза^ Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз

18.11.2024 17:06





Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз, однако обеспокоен курсом действий правительства Грузии, - об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза по иностранным делам.



По пояснению совета, вопрос Грузии стоит в повестке дня Совета Евросоюза по иностранным делам.



«Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз, однако серьезно обеспокоен курсом действий правительства Грузии, противоречащему ценностям и принципам нашей организации», - указано в заявлении.





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