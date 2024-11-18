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Совет Евросоюза^ Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз


18.11.2024   17:06


Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз, однако обеспокоен курсом действий правительства Грузии, - об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза по иностранным делам.

По пояснению совета, вопрос Грузии стоит в повестке дня Совета Евросоюза по иностранным делам.

«Евросоюз готов поддержать грузинский народ на пути в Евросоюз, однако серьезно обеспокоен курсом действий правительства Грузии, противоречащему ценностям и принципам нашей организации», - указано в заявлении.


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