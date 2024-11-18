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Йозвяк: В Грузию будет направлена «техническая миссия» Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии
18.11.2024 19:41
В Грузию будет направлена "техническая миссия" Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии, - об этом на своей странице в социальной сети пишет редактор Европейского бюро "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
Вместе с тем, по его словам, специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе может быть наделен более широким мандатом.
"Сегодня министры иностранных дел стран-членов Евросоюза рассмотрели вопрос по Грузии. В Грузию будет направлена "техническая миссия" Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии. Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе может быть наделен более широким мандатом. О ситуации в Грузии официальные лица Евросоюза ознакомит БДИПЧ", - пишет Рикард Йозвяк.
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