

В МИД Германии считают, что отношения между ЕС и Грузией следует пересмотреть

18.11.2024 20:03





По мнению МИД Германии, отношения ЕС с Грузией должны быть пересмотрены. Среди подлежащих пересмотру по мнению Германии, значатся меры поддержки Грузии со стороны ЕС должны быть переоценены в контексте процесса присоединения.



Об этом говорится в заявлении МИД Германии по поводу заседания Совета иностранных дел Евросоюза.



«Уже несколько месяцев мы наблюдаем, как власти Грузии отворачиваются от норм и ценностей Евросоюза. Международные наблюдатели подтвердили нарушения на парламентских выборах 26 октября. Мы призываем к полному и прозрачному расследованию всех жалоб и обвинений. Отношения ЕС с Грузией также должны быть переоценены, в том числе мероприятия по поддержке Грузии [со стороны] ЕС в контексте процесса присоединения», — говорится в заявлении.



Совет министров иностранных дел Евросоюза собрался сегодня в Брюсселе. В повестке дня заседания — агрессия России против Украины, обстановку в Грузии после парламентских выборов, ближневосточный конфликт и взаимодействие ЕС-США.



На данный момент процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, Еврокомиссия не рекомендовала начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит перенаправить помощь в размере 100 миллионов евро, предназначенную правительству Грузии, гражданскому обществу.





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