

Президент Грузии обжалует результаты выборов в Конституционном суде

18.11.2024 21:00





Президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра, 19 ноября обратится в Конституционный суд и обжалует результаты парламентских выборов. Зурабишвили считает, что на них были нарушены принципы тайного и всеобщего голосования.



«Это (делаю) не потому, что я верю в Конституционный суд, а потому что хочу в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна. Хочу пожелать им и себе, чтобы в этом Конституционном суде хотя бы несколько судей показали, что достойные судьи в этой стране существуют», – сказала она.



По словам президента, выборы 26 октября «не состоялись», «стране грозит дестабилизация», связанная с двоевластием. Она считает, что необходимо решить системные проблемы, а затем провести новые выборы.



«Страна находится в очень серьезном положении, и я скажу больше – стране угрожают серьезные опасности. Одна из таких угроз – дестабилизация, которая может привести к двоевластию и углублению поляризации. Как мы ежедневно наблюдаем, этому способствует крайне агрессивная пропаганда власти и её сторонников. Политической нестабильности также может сопутствовать внешняя дестабилизация, обусловленная внешними факторами. Угроза такой дестабилизации возрастает, когда страна вместо близких отношений с партнерами выбирает изоляцию, что характерно для нынешней власти. В то же время мы имеем дело с экономическим и финансовым кризисом, который стоит у нас на пороге со всеми вытекающими последствиями», – говорит она.



Зурабишвили говорит, что работу должны продолжить прежнее правительство и парламент. Согласно Конституции Грузии, первое заседание нового парламента назначает президент. Однако в правительстве и «Грузинской мечте» заявляют, что в любом случае проведут первое заседание 25 ноября.





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