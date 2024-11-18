

Грузинская оппозиция продолжит протест у Тбилисского госуниверситета

18.11.2024 21:15





Палаточный протест у Тбилисского государственного университета продолжится, сообщил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.



«Мы приняли конкретное решение. Мы продолжаем протестовать на территории, прилегающей к университету», – сказал Мелия.



По его словам, борьба за проведение новых выборов теперь будет продолжаться в ежедневном режиме.



Сегодня же оппозиционеры провели консультации с президентом Грузии. Саломе Зурабишвили вечером сообщила, что обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде.



Вчера вечером, 17 ноября, после митинга протестующие установили около 30 палаток у Тбилисского госуниверситета. Участникам акции раздали пледы, коврики и горячий чай, привезли биотуалеты. Ночь прошла спокойно. Власти и полиция никаких заявлений пока не делали.





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