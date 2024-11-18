Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская оппозиция продолжит протест у Тбилисского госуниверситета


18.11.2024   21:15


Палаточный протест у Тбилисского государственного университета продолжится, сообщил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.

«Мы приняли конкретное решение. Мы продолжаем протестовать на территории, прилегающей к университету», – сказал Мелия.

По его словам, борьба за проведение новых выборов теперь будет продолжаться в ежедневном режиме.

Сегодня же оппозиционеры провели консультации с президентом Грузии. Саломе Зурабишвили вечером сообщила, что обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде.

Вчера вечером, 17 ноября, после митинга протестующие установили около 30 палаток у Тбилисского госуниверситета. Участникам акции раздали пледы, коврики и горячий чай, привезли биотуалеты. Ночь прошла спокойно. Власти и полиция никаких заявлений пока не делали.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна