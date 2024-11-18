|
|
|
Грузинская оппозиция продолжит протест у Тбилисского госуниверситета
18.11.2024 21:15
Палаточный протест у Тбилисского государственного университета продолжится, сообщил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.
«Мы приняли конкретное решение. Мы продолжаем протестовать на территории, прилегающей к университету», – сказал Мелия.
По его словам, борьба за проведение новых выборов теперь будет продолжаться в ежедневном режиме.
Сегодня же оппозиционеры провели консультации с президентом Грузии. Саломе Зурабишвили вечером сообщила, что обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде.
Вчера вечером, 17 ноября, после митинга протестующие установили около 30 палаток у Тбилисского госуниверситета. Участникам акции раздали пледы, коврики и горячий чай, привезли биотуалеты. Ночь прошла спокойно. Власти и полиция никаких заявлений пока не делали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна