

Зурабишвили представила план по разрешению сложившейся в Грузии ситуации

18.11.2024 21:20





Президент Саломе Зурабишвили представила план по разрешению сложившейся в Грузии ситуации.



По словам Зурабишвили, прошедшие выборы не могут считаться состоявшимися и легитимными, поскольку были нарушены два основных права – тайна голосования и всеобщее избирательное право.



Президент видит выход в проведении новых выборов, а до этого предлагает обществу сохранить существующее политическое положение – то есть оставить парламент и все ветви власти в нынешнем составе.



«Страна находится под серьезной угрозой. Одна из них – дестабилизация. Это может привести к двоевластию и углублению поляризации. Политическая дестабилизация может привести к внешней дестабилизации. Угроза возрастает, когда страна, вместо тесных отношений с партнерами, выбирает изоляцию, что характерно для нынешней власти. Как президент этой страны, я не имею права допустить этого. Я не допущу этого.

Поэтому выход из ситуации мы должны искать вместе, предлагать обществу, политическим силам, партнерам. Это должна услышать и власть.



План таков:



Новые выборы с международным расследованием, которое необходимо для выявления системных недостатков, которые существовали и которые необходимо исправить. Также новое формирование ЦИК и изменение Избирательного кодекса с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ, а также создание специального суда по избирательным спорам.



Продолжение существующего политического положения до 26 октября – поскольку выборы не состоялись, ничего нового возникнуть не может – ни президента, ни правительства, ни президентских выборов, то есть мы продолжаем жить существующим положением для стабильности переходного периода. Я уже работаю над поддержкой международных партнеров.



Завтра утром я подаю иск в Конституционный суд – о нарушении принципов тайны голосования и всеобщего избирательного права. Не потому, что я верю этому суду», – сказала президент.



«Я должна представить вам мое резюме результатов выборов. Были нарушены основные права, гарантированные Конституцией и всеми международными стандартами и принципами – тайна голосования и всеобщее избирательное право. Было ущемлено избирательное право эмигрантов.



Имели место систематические и широко распространенные схемы фальсификации. Как в предвыборный период, так и в день выборов. Президент и оппозиция не признают легитимность выборов. Не признает большая часть общества и продолжает справедливый протест. Не признают неправительственные и наблюдательные организации. Прошло уже три недели, и ни один из основных демократических партнеров [Грузии] не признал выборы. Наоборот, они подчеркивают нарушения. Приговор вынесен – выборы не состоялись», – отметила Зурабишвили.





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