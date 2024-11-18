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ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Верховный совет Аджарии
18.11.2024 21:41
26 октября, параллельно с парламентскими выборами в Грузии, прошли выборы Верховного совета Автономной Республики Аджария.
Согласно итоговому протоколу, опубликованному Высшей избирательной комиссией автономной республики 18 ноября, пять партий смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для получения пропорциональных мандатов.
По данным комиссии, общее число избирателей составило 317 119 человек. В выборах приняли участие 201 572 избирателя. 9653 бюллетеня были признаны недействительными.
Голоса и мандаты субъектов, преодолевших 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Верховный совет, выглядят следующим образом:
Коалиция за перемены: Гварамия, Мелия, Гирчи – больше свободы, Дроа — 8,4% (16 115) — 1 место в Верховном Совете;
«Единство-Национальное движение» — 14,26% (27 369) — 4 места;
Сильная Грузия: Лело, За народ, За свободу – 6,32% (12 118) – 1 место;
Гахария — За Грузию — 8,63% (16 555) — 2 места;
«Грузинская мечта» — 57,45% (110 232) — 13 мест.
Членами Верховного Совета стали:
Давид Габаидзе (Грузинская мечта);
Гоги Путкарадзе (Грузинская мечта);
Тите Арошидзе (Грузинская мечта);
Рамаз Джинчарадзе (Грузинская мечта);
Цотне Ананидзе (Грузинская мечта);
Миндиа Диасамидзе (Грузинская мечта);
Вахтанг Беридзе (Грузинская мечта);
Мамука Турманидзе (Грузинская мечта);
Придон Путкарадзе (Грузинская мечта);
Давид Бацикадзе (Грузинская мечта);
Марине Гвианидзе (Грузинская мечта);
Давид Тедорадзе (Грузинская мечта);
Фати Халваши (Грузинская мечта);
Элгуджа Багратиони (Единство-Национальное движение);
Миша Болквадзе (Единство-Национальное движение);
Эдишер Джгенти (Единство-Национальное движение);
Лия Джакели (Единство-Национальное движение);
Гоча Гугунава (Гахария – За Грузию);
Ираклий Болквадзе (Гахария – За Грузию);
Мирдат Камададзе (Коалиция за перемены);
Генадий Тебидзе (Коалиция Сильная Грузия).
Из-за предполагаемых фальсификаций выборов протесты проходят также и в Батуми. Акция протеста студентов Батумского государственного университета продолжается уже пять ночей в здании вуза.
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