

ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Верховный совет Аджарии

18.11.2024 21:41





26 октября, параллельно с парламентскими выборами в Грузии, прошли выборы Верховного совета Автономной Республики Аджария.



Согласно итоговому протоколу, опубликованному Высшей избирательной комиссией автономной республики 18 ноября, пять партий смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для получения пропорциональных мандатов.



По данным комиссии, общее число избирателей составило 317 119 человек. В выборах приняли участие 201 572 избирателя. 9653 бюллетеня были признаны недействительными.



Голоса и мандаты субъектов, преодолевших 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Верховный совет, выглядят следующим образом:



Коалиция за перемены: Гварамия, Мелия, Гирчи – больше свободы, Дроа — 8,4% (16 115) — 1 место в Верховном Совете;

«Единство-Национальное движение» — 14,26% (27 369) — 4 места;

Сильная Грузия: Лело, За народ, За свободу – 6,32% (12 118) – 1 место;

Гахария — За Грузию — 8,63% (16 555) — 2 места;

«Грузинская мечта» — 57,45% (110 232) — 13 мест.

Членами Верховного Совета стали:



Давид Габаидзе (Грузинская мечта);

Гоги Путкарадзе (Грузинская мечта);

Тите Арошидзе (Грузинская мечта);

Рамаз Джинчарадзе (Грузинская мечта);

Цотне Ананидзе (Грузинская мечта);

Миндиа Диасамидзе (Грузинская мечта);

Вахтанг Беридзе (Грузинская мечта);

Мамука Турманидзе (Грузинская мечта);

Придон Путкарадзе (Грузинская мечта);

Давид Бацикадзе (Грузинская мечта);

Марине Гвианидзе (Грузинская мечта);

Давид Тедорадзе (Грузинская мечта);

Фати Халваши (Грузинская мечта);

Элгуджа Багратиони (Единство-Национальное движение);

Миша Болквадзе (Единство-Национальное движение);

Эдишер Джгенти (Единство-Национальное движение);

Лия Джакели (Единство-Национальное движение);

Гоча Гугунава (Гахария – За Грузию);

Ираклий Болквадзе (Гахария – За Грузию);

Мирдат Камададзе (Коалиция за перемены);

Генадий Тебидзе (Коалиция Сильная Грузия).



Из-за предполагаемых фальсификаций выборов протесты проходят также и в Батуми. Акция протеста студентов Батумского государственного университета продолжается уже пять ночей в здании вуза.





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