

Боррель пояснил, чем в Грузии займется «техническая миссия» ЕС

19.11.2024 00:23





Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объяснил, что означает «техническая миссия», которую Евросоюз направит в Грузию.



Он пояснил, что эксперты ЕС дадут оценку тому, что произошло с парламентскими выборами, «справедливость которых вызывает сомнения у самого президента».



«Мы дадим оценку тому, что произошло в связи с этими выборами, справедливость которых вызывает сомнения у самого президента. Результаты выборов вызвали большую обеспокоенность в Европе из-за отката. Ситуация должна быть изучена, проанализирована на месте — это и является задачей технической миссии <ЕС>.



Приглашен глава миссии наблюдателей, никто лучше него не сможет рассказать о том, что произошло на месте.



Итак, мы изучим ситуацию, рассмотрим все обвинения, больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Демократические устремления грузинского народа должны быть удовлетворены, мы должны прояснить все обстоятельства, но я не могу заранее сказать о результатах миссии», — заявил Боррель.



Глава европейской дипломатии ответил на вопрос о том, почему он считает, что выборы в Грузии не отражают волю грузинского народа.



«Как я уже сказал, мы собираемся направить в Грузию миссию, политическую миссию, для изучения произошедших событий. Мы приостановили поддержку со стороны Фонда мира Европы, Вооруженных сил Грузии, а также правительства Грузии в размере 120 миллионов евро, которая была выделена непосредственно правительству Грузии.



Теперь она выделяется на программы, которые принесут пользу гражданскому обществу и грузинскому народу.



Мы изучим все нарушения и пригласим главу избирательной делегации БДИПЧ объяснить, что происходит», — добавил Боррель.



Напомним, до заседания Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель может прекратить выделять финпомощь властям Грузии в размере 100 млн евро и перенаправить их для усиления гражданского сектора в стране.



Кроме того, главред европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвиак сообщил, что ЕС направит в Грузию «техническую миссию».



Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила план выхода из политического кризиса в стране. Она подчеркнула, что приговор по выборам в Грузии вынесен — выборы не состоялись. Поэтому необходимо в Грузии провести перевыборы. А для этого необходимо предпринять несколько шагов.



Источник: SOVA

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