

Оливер Вархей: Выводы миссии под руководством БДИПЧ/ОБСЕ на выборах 26 октября выявили ряд изъянов

19.11.2024 00:29





«26 октября граждане Грузии приняли участие в выборах, предварительные выводы международной наблюдательной миссии, созданной под руководством БДИПЧ/ОБСЕ, выявили ряд изъянов, эти предварительные выводы подтверждают необходимость всеобъемлющей избирательной реформы», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.



По словам Вархея, Европейский союз по прежнему привержен углублению партнерства с Грузией.



«Критически важно, чтобы Грузия изменила свой курс. В частности, мы ожидаем, что Грузия отменит противоречивые законы, подрывающие основные права человека в стране, и приложит значительные усилия для принятия девяти шагов, остающихся в силе. 26 октября 2023 года граждане Грузии приняли участие в парламентских выборах. Предварительные выводы Международной мониторинговой миссии под руководством БДИПЧ/ОБСЕ выявили ряд изъянов, произошедших в обстановке высокой напряженности и поляризации. Эти предварительные выводы подтверждают необходимость всеобъемлющей избирательной реформы, которая уже подчеркивалась в предыдущих ключевых рекомендациях. Со своей стороны, мы по прежнему привержены углублению нашего партнерства с Грузией в надежде, что Грузия решит существующие вызовы и проведет коренные реформы, чтобы Комиссия могла обсудить возвращение на путь ЕС», — заявил Оливер Вархели.





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