

Вашадзе: У протеста две цели - объединение общества внутри страны и непризнание выборов за пределами страны

19.11.2024 11:44





Наш протест не кратковременный, - так обратился к участникам акции один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе.



По его словам, очень важен непрерывный протест, который утомляет систему.



«У нас абсолютно иные подходы. Многое было продумано, мы на местах координированно принимаем быстрые решения, чтобы сохранить этот непрерывный протест. Очень важен непрерывный протест, который утомляет систему и делает нас сильнее. Было хорошо, что они вышли с такой избыточной силой, потому что мы увидели, какие у них возможности. Весь спецназ, полиция, все группы были выведены. Фактически, на этом стоит полиция, на большее ресурсов у них нет. Мы знаем, что гораздо больше людей, которые верят в европейскую перспективу Грузии и идею «сильной Грузии», - сказал Вашадзе.



По его словам, протяженный протест имеет две цели - объединение общества внутри страны и непризнание выборов за пределами страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





