

Омбудсмен указывает на мирный характер акции на момент начала задержания ее участников полицией

19.11.2024 12:18





По информации аппарата омбудсмена, представители Народного защитника посетят граждан, задержанных во время разгона митинга на проспекте Меликишвили.Как говорится в заявлении аппарата Народного защитника, к 08:00, когда МВД начало задерживать участников акции на проспекте Меликишвили, акция носила мирный характер и соответствовала нормам свободы собраний.



«Народный защитник» отмечает, что на тот момент (08:18, 19.11.2024), когда МВД начало задерживать участников акции на проспекте Меликишвили, акция носила мирный характер и укладывалась в стандарты свободы собраний. В это время, возможно, имели место ненадлежащее обращение со стороны полиции с гражданами или факты превышения силы. Также, по распространившейся информации, среди задержанных - журналист Серги Барамидзе, который, как известно, в момент задержания занимался профессиональной деятельностью. Народный защитник подчеркивает, что недопустимо препятствование журналистам в выполнении профессиональной деятельности.



Омбудсмен призывает МВД обеспечить свободу мирных собраний участников акции, не препятствовать деятельности журналистов, а при проведении задержаний и использовании спецсредств руководствоваться строгим соблюдением критериев необходимости и пропорциональности. Кроме того, Народный защитник призывает Специальную следственную службу расследовать каждый случай с признаком предполагаемого преступления против журналистов/ участников акции и информировать общественность», - сказано в заявлении.



Кроме того, сообщается, что представители аппарата Народного защитника также посетили 16 ноября 2024 г.трех граждан, задержанных перед зданием ЦИК. «Один из задержанных граждан указал, что стал жертвой ненадлежащего обращения со стороны полиции, и все трое указали на неэтичное обращение и словесные оскорбления», - говорится в сообщении.





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