

Хартия журналистской этики призывает МВД «прекратить сводить счеты с журналистами»

19.11.2024 12:36





Хартия журналистской этики призывает МВД Грузии «прекратить сводить счеты с журналистами» и немедленно освободить оператора «Мтавари Архи» Серги Барамидзе.



Сегодня, 19 ноября, утром полицейские избили оператора «Мтавари Архи» Сергия Барамидзе и задержали его. Оператор на проспекте Меликишвили выполнял свой профессиональный долг — снимал задержание полицейскими участника митинга. Несколько полицейских с особой жестокостью обращались к Сергию Барамидзе. Оператор получил телесные повреждения. Камера сломана. На данный момент неизвестно, где находится Серги Барамидзе.



По данным издания «Публика», полицейские также ударили журналистку издания «Публика» Миндию Габадзе.



По словам Медиа-омбудсмена, полиция препятствовала журналистке «OC Media» Мариам Никурадзе и корреспонденту «Netgazeti» Гиви Авалиани осуществлять журналистскую деятельность.



Корреспондент телекомпании «Формула» Георгий Квижинадзе заявил в прямом эфире, что полицейские не позволили снимать оператору телекомпании.



Хартия журналистской этики также призывает Специальную следственную службу немедленно начать расследование преступлений, совершенных против Серги Барамидзе и других журналистов.





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