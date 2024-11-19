

Президент обратилась в Конституционный суд в связи с нарушениями на выборах

19.11.2024 13:09





Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд иск в связи с нарушениями на выборах. Об этом журналистам сообщила защитница интересов президента в суде Эка Беселия.



По словам Беселия, подача иска важна, несмотря на то, что доверия к суду у них нет.



По ее пояснению, президент обратилась к данному правовому пути, чтобы защитить конституционные права граждан.



"Этот иск очень важен, несмотря на то, что, к сожалению, доверия к Конституционному суду нет. Сам суд своими последними решениями поставил под большой удар независимость этого суда. Президент обращается к этому правовому пути, потому что все правовое пространство, все правовые механизмы должны быть использованы для того, чтобы защитить конституционные права граждан. В данном иске речь идет о нарушении двух основных конституционных прав: первое - это нарушение всеобщности , которое выразилось в том, что возможность пользоваться конституционным правом для наших граждан за пределами страны была не только ограничена, но и запрещена. Второй важнейший принцип - защита тайны голосования. Существует не одно доказательство того, что тайна голосования была нарушена, что является нарушением конституционного стандарта. Еще один вопрос - мы оспариваем конституционность тех норм, которые вынуждают членов парламента проходить процедуру признания полномочий и [пусть потом прекратятся их полномочия, а не в тот момент], когда они объявили, что не будут в парламенте", - отмечает Беселия.



К сведению, вчера на брифинге президент Грузии заявила, что 19 ноября подаст конституционный иск по поводу нарушений на выборах.



По словам президента, иск касается нарушения двух конституционных принципов. По словам Зурабишвили, у нее нет надежды на суд, однако она считает, что должна испробовать все способы.





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